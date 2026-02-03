Finalmente, Álvaro Fidalgo fue presentado de manera oficial como nuevo futbolista del Real Betis.

El centrocampista español, naturalizado mexicano, tuvo una conferencia de prensa en las instalaciones del equipo verdiblanco, donde platicó sobre varios temas.

El jugador que llegó sin reflectores y que se convirtió en una leyenda del América utilizará el número 15 con su nuevo club.

El nacido en Hevia del Principado de Asturias firmó un contrató con la institución sevillana por los próximos cuatro años y medio, es decir, hasta el verano de 2030.

Lee También Real Betis pondría freno a la convocatoria de Álvaro Fidalgo con Selección Mexicana

El Maguito ya fue presentado con sus nuevos compañeros y se declaró listo para ponerse bajo las órdenes de Manuel Pellegrini.

Álvaro Fidalgo peleará por un puesto como titular con jugadores como Nelson Deossa, Pablo Fornal, Sergi Altimira, Marc Roca, Giovani Lo Celso y Sofyan Amrabat.

Aunque el Ingeniero suele utilizar diferentes esquemas tácticos, por lo que el exfutbolista del América podría ocupar diferentes posiciones, así como lo hizo cuando lo dirigió André Jardine.

A su llegada al Real Betis, el Maguito fue recibido con un emotivo mensaje por una leyenda de la Selección Mexicana.

Lee También Álvaro Fidalgo dice con orgullo "soy mexicano" y deja las puertas abiertas a la Selección

Uno de los futbolistas más importantes en la historia del Tricolor le brindó un cálido recibimiento al volante, que sueña con convencer a Javier Aguirre para ganarse una oportunidad en el próximo Mundial.

“Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Sólo para darte la bienvenida a tu nueva casa. Estoy muy contento de que estés por acá, la verdad es que eres todo perfil Betis; te vas a enamorar de este equipo, de su gente y de todo lo que implica ser del Betis”, mencionó Andrés Guardado.

En un video que publicó la propia institución verdiblanca, el Principito le deseó “todo el éxito del mundo” y le pidió que espera que les regale “muchas alegrías a todos los béticos”.

“Así como yo con el tiempo que estuve acá me hice español, tú con el tiempo que estuviste allá sé que ahora eres mexicano, así que de paisano a paisano te doy toda la bienvenida y ya sabes que lo que haga falta puedes con todos nosotros, con toda la familia Betis”, añadió.

Andrés Guardado le recordó a Álvaro Fidalgo que su “éxito va a ser el éxito de todos”, por lo que desea que le vaya de la mejor forma.

Las palabras del jugador que más partidos ha disputado en la historia de la Selección Mexicana cobran mayor relevancia porque el Maguito podríA ser considerado por Javier Aguirre para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.