Las recientes fotos del Estadio Banorte tienen molestos a los internautas que exigen resultados y respuestas ante los retrasos que presenta la remodelación del inmueble a menos de un año de la inauguración de la Copa del Mundo.

A solo 10 meses del partido inaugural del Mundial del 2026, las imágenes del Coloso de Santa Úrsula son, por demás, desalentadoras. “¿Por qué no darán avances en video cada mes de pérdida, es porque tienen miedo a la opinión pública o quieren dar una sorpresa de cómo va a quedar?”, se pregunta uno de los usuarios en redes sociales.

Las obras presentan nulo avance, hay gradas aún en remodelación, hay maquinaria pesada dentro del inmueble y las alertas se encendieron en redes sociales. Es por eso que el Estadio Azteca no ha sido contemplado para los juegos de repechaje para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, como sí lo serán las sedes de Guadalajara y Monterrey.

Además del tema estructural, al anteriormente conocido como Estadio Azteca tendrán que instalarle un nuevo césped. Situación en donde también tiene desventaja a comparación de los otros dos recintos mexicanos en donde habrá acción mundialista.