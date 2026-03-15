Ainara Zatarain, directora de operaciones del Estadio de Guadalajara, aseguró que el recinto será de primer nivel y ofrecerá mucho confort a los jugadores y aficionados en los cuatro partidos de la Copa Mundial de los cuales será sede.

"El estadio se construyó hace 15 años con la idea de que un día recibiera un Mundial; desde el inicio seguimos los requerimientos de la FIFA para los estadios mundialistas; por eso contamos con cuatro vestidores", explicó Zatarain.

Guadalajara será el escenario del partido entre Corea y un rival europeo no determinado, el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial. El 19 recibirá el México-Corea; el 23, el partido entre Colombia y un rival por definir; y el 26, el Uruguay-España.

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Al ser un estadio moderno, para el Mundial le han hecho pequeños ajustes, relacionados con la tecnología, muy avanzada comparada con el tiempo en que lo edificaron, además de colocar un césped de primera generación, como exige la FIFA.

¿Qué dijo la directora del inmueble sobre los ajustes que se han hecho en el estadio?

"Actualizamos la tecnología, que evolucionó muchísimo; renovamos el sistema de iluminación, con lámparas LED, y tenemos un nuevo sistema de audio. Estamos trabajando en las zonas de hospitalidad y VIP, que quedarán listas en abril", dijo Zatarain.

En el Mundial, el césped tendrá un sistema de ventilación y drenaje con un perfil de arena, que permitirá la salida del agua cuando llueva y tendrá algunos ajustes para quedar a tiempo para el torneo.

"Todavía la cancha no es híbrida, lo vamos a hacer a finales de abril, más o menos. Vamos a hacer como exige la FIFA para tener el sello 'Quality Pro', con una cancha híbrida con un sistema de ventilación y drenaje, con un perfil de arena", dijo.

En Guadalajara cambian el pasto dos veces al año, de acuerdo con la estación, lo cual tomarán en cuenta para el Mundial.

"Pondremos una superficie más resistente a las altas temperaturas", observó la directora del que es considerado uno de los estadios más modernos de Latinoamérica, con capacidad para 46.232 aficionados.

Técnicamente, el Mundial comenzará en Guadalajara el próximo 26 de marzo cuando Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica en un partido de la repesca que dará uno de los boletos aún pendientes.

Zatarain explicó que el Estadio estará en las mejores condiciones para ese encuentro y para el del ganador del mismo contra el Congo, el 31 de marzo.

"Estamos listos", dijo Ainara, quien destacó que el estadio se distingue por su enfoque en sostenibilidad y por la tecnología avanzada, a lo que se sumará la calidez de los tapatíos, que tendrán garantizada una manera ágil de trasladarse, con iniciativas tomadas por los organizadores para la movilidad a los juegos.

Guadalajara será sede de Copa Mundial por tercera vez, después de haber sido escenario de varios partidos en México 1970, cuando tuvieron al Brasil de Pelé; y en 1986. Ahora hay expectación por la celebración del Uruguay-España, un duelo entre dos cuadros que han sido campeones mundiales.

"Será uno de los partidos más importantes de la fase de grupos en las 16 ciudades; y estamos contentos de recibir ese gran duelo", concluyó.

En las últimas semanas, las autoridades de Guadalajara han reiterado que el Mundial transcurrirá con la seguridad garantizada. Además de asistir a los partidos, los aficionados tendrán un 'Fan Festival' durante toda la competencia, que tendrá juegos en México, Estados Unidos y Canadá.