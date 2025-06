De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, en los últimos dos años hubo más de 6 mil marchas a modo de protesta tan solo en la capital del país. A un año del Mundial, hay quienes creen que, en lugar de que sea un evento que sirva como catalizador, se utilizará la Copa del Mundo como "cortina de humo" y así "vender una imagen de un país que no existe".

El sociólogo Alberto Baena, aseguró en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes que “realmente este tipo de eventos siempre serán utilizados para tapar crisis económicas, problemas de violencia, sociales, etc".

Además, agregó que el gobierno actual "todos los días vende una imagen que no se tiene. Cada que se presentan cifras de incidencia delictiva venden un México que no existe; tenemos un México roto, un México que nos pintan con una disminución hipotética de la violencia cuando tenemos crimen organizado enquistado en cada una de las sedes del Mundial, y por otro lado, no tenemos capacidad en materia de seguridad".

En 1970, la sociedad mexicana seguía con las cicatrices de la "Masacre de Tlatelolco" contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y otras universidades del país. En 1986, el país seguía en reconstrucción por el trágico terremoto de 1985. De acuerdo con Baena, el gran problema actual es la polarización y que la la Copa del Mundo del 2026 no será de acceso popular.

"Es un Mundial cuyos costos serán sumamate elitistas y pocos van a acceder al estadio. Antes podías tener un boleto en el momento, pero de entrada estamos muy alejados" aseguró.

Finalmente, criticó que hace 55 y 39 años respectivamente, "ya había aluciones arquitectónicas artísticas y culturales respecto al Mundial y ahora en qué momento se nos ha involcurado como sociedad a participar de esto que se supone es un deporte popular, todo ha sido captado por el gobierno".

