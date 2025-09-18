España se convirtió este jueves en el primer país que lidera a la vez la clasificación masculina y femenina de la FIFA en la presente década, tras el ascenso del combinado masculino de la segunda a la primera posición del ranking y su regreso al liderato después de once años.

La Federación Española de Futbol (RFEF) destacó que "España certifica la excelencia mundial de su futbol" al encabezar ambas clasificaciones, un hecho inédito hasta la fecha con la excepción única de Alemania, que lo logró en 2015 cuando era campeona del mundo masculina y femenina.

Vigente campeona de Europa e invicta en sus dos primeros compromisos de clasificación para el Mundial 2026, España se ha situado en la primera posición del ránking masculino, plaza que no ocupaba desde el mes de junio de 2014, tras ser segunda en la anterior lista.

Vuelve a liderar el podio con 1875.37 puntos por delante de Francia (1870.92), que también supera a Argentina (1870.32), en primer lugar desde abril de 2023 y ahora en tercera posición.

El combinado femenino español, último campeón del mundo en 2023 y subcampeón de la Eurocopa de este año, tras perder la final con Inglaterra por penaltis, encabeza también la tabla de la FIFA con 2066,79 puntos, de la que desbancó el pasado 7 de agosto a Estados Unidos.