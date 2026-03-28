Estados Unidos volvió a preocupar a sus aficionados, al recibir una humillante goleada (2-5) ante Bélgica en su propia casa.

La selección de las Barras y las Estrellas no pudo ni meter las manos ante los Diablos Rojos y sufrió un descalabro más que doloroso en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Con esta derrota, la escuadra de Mauricio Pochettino sigue generando más dudas que certezas de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, donde será una de las tres anfitrionas.

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A pesar de que comenzaron ganando con gol de Weston McKennie, a los 39 minutos, los estadounidenses no pudieron mantener la ventaja y dejaron escapar la victoria.

Antes de que finalizara la primera mitad, los Diablos Rojos lograron igualar el marcador y se fueron al descanso con mayor confianza.

Zeno Debast metió a los belgas al encuentro y encaminó la goliza que se dio en un lapso corto de tiempo.

Los dirigidos por el francés Rudi Garcia regresaron al terreno de juego con demasiado ánimo y, en 15 minutos, definieron el encuentro.

Del minuto 53 al 68, marcaron tres anotaciones y ampliaron su ventaja de manera importante.

Amadou Onana, Charles de Ketelaere, y Dodi Lukebakio, en dos ocasiones, fueron los autores del resto de los goles. Se volvieron los verdugos de Estados Unidos.

Ya sobre el final del duelo, Patrick Agyemang "acortó" el marcador; su anotación, simplemente, sirvió para que no se viera más abultado, pero la realidad es que solo una selección se presentó en el inmueble de Georgia.

La humillante goleada que se llevó la selección de las Barras y las Estrellas volvió a poner las dudas sobre su funcionamiento en la mesa.

Sobre todo, porque venía de pasarle por encima (5-1) a Uruguay, aunque, Bélgica es una selección más poderosa y quedó demostrado sobre el terreno de juego.

Ahora, Mauricio Pochettino y sus dirigidos tendrán que darle vuelta, rápidamente, a la página porque enfrenten tiene a otro rival sumamente difícil: Portugal.

El próximo martes 31 de marzo, Estados Unidos jugará ante los Lusos, también en el Mercedes-Benz Stadium.

Para los estadounidenses, es importante no seguir creando incertidumbre de cara a la Copa del Mundo de 2026.