La FIFA ha anunciado la creación del Premio FIFA de la Paz: el Fútbol Une el Mundo, un galardón anual que reconocerá a individuos cuyo trabajo promueva la paz y una a las personas en todo el planeta.

Este premio se entregará en representación de las más de cinco mil millones de personas que aman el futbol, destacando cómo este deporte reúne a niñas y niños, mujeres y hombres en torno a la pasión, el júbilo, la esperanza y la alegría.

El anuncio resaltó el lema de la FIFA: "El futbol une el mundo", enfatizando que las acciones diarias de la comunidad futbolística contribuyen a unir a la humanidad.

El galardón distinguirá a aquellos con un compromiso inquebrantable y acciones especiales que fomenten la paz global, mereciendo un reconocimiento.

Cabe señalar que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregará el primer premio el próximo viernes 5 de diciembre, coincidiendo con el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que esta programado para realizarse en Washington.

Este evento marcará el inicio de una tradición anual que celebrará el papel del futbol como un puente entre culturas y naciones.

¿Qué fue lo que dijo Gianni Infantino sobre la entrega de este premio?

"En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz", comentó el mandamás del máximo organismo rector del balompié internacional.

"El futbol es un símbolo de paz, y en nombre de toda la comunidad futbolística mundial, el Premio FIFA de la Paz: el Fútbol Une el Mundo reconocerá los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y proporcionan esperanza a las próximas generaciones". agregó infantino en el comunicado compartido en la página de la FIFA.

La iniciativa surge en un contexto de grandes tensiones globales, donde el futbol se posiciona como herramienta de reconciliación.

La FIFA busca inspirar a más actores a usar el futbol para superar divisiones, fomentando valores como la inclusión y el respeto.