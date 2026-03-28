Después de dos años, cuatro meses y siete días, el estadio Banorte abrió sus puertas y recibió el partido de la Selección Mexicana contra Portugal. Nadie quiso perderse este gran evento, ni siquiera el presidente de la FIFA.

Minutos antes de que comience el amistoso entre México y Portugal, Gianni Infantino se robó los reflectores al bajar al campo de juego del Coloso de Santa Úrsula junto al propietario del América, Emilio Azcárraga Jean.

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Infantino y Azcárraga, posaron junto a una leyenda del futbol mexicano como Manuel Negrete, autor de uno de los goles más icónicos de la historia de la Copa del Mundo, justamente en el estadio Banorte.

Esta es la tercera ciudad del país que visita Infantino en la última semana, ya que dijo presente en el estadio BBVA para el partido del repechaje entre Bolivia y Surinam, y tan solo unas horas más tarde estaba en el palco del estadio Akron por el cruce entre Jamaica y Nueva Caledonia.

Antes de llegar al estadio, fue a un evento junto al comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola; el presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani; la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; y la responsable de la coordinación del Mundial 2026 en México, Gabriela Cuevas, por la inauguración de la exposición "Álbum Épico" en el Museo Yancuic de Iztapalapa.

Allí, Infantino mencionó "qué placer y qué honor estar aquí hoy, a 75 días del Mundial. Podemos decir que el Mundial ya arrancó en Ciudad de México. Se puede ver en la gente y ya se puede sentir la emoción. Todos sabemos que México es el país de la pasión, del corazón y de la alegría; es un país extraordinario de futbol".