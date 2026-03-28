Decorado con una máscara del presidente estadounidense Donald Trump, el balón rodó en Periférico Sur. Este sábado, 28 de marzo, manifestantes se dieron cita a la altura de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) para protestar en contra de la reapertura del Estadio Azteca (Banorte) con una “Mega Reta” antimundialista.

Los protestantes denunciaron que la Copa del Mundo de la FIFA que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá es un “Mundial del Despojo”. Originalmente, la “Mega Reta” se realizaría en el bajo puente del Coloso de Santa Úrsula. Sin embargo, las medidas de seguridad implementadas para el partido amistoso de México contra Portugal obligaron a un cambio de planes para la “cascarita”.

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“Se cerraron todas las posibilidades de diálogo con el gobierno porque, previo a esto, fuimos acosados por un cuerpo de granaderos bastante amplio. [...] Simplemente se quiere garantizar que se haga un Mundial a costa del despojo de las personas”, aseveró Natalia Lara en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

La vocera de la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones Tlalpan y Coyoacán adelantó que las manifestaciones continuarán hasta que las autoridades capitalinas escuchen sus demandas; mismas que van desde el acaparamiento de agua en las colonias aledañas al Estadio Azteca (Banorte), hasta la gentrificación de la zona.

🗣️ “Se quiere garantizar que se haga un Mundial a costa del despojo de las personas”.#VIDEO 📹 | Las palabras de Natalia Lara, vocera de la Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones en Tlalpan y Coyoacán, en la mega reta antimundialista. pic.twitter.com/KBAyAchbzC — De10Sports (@De10Sports) March 28, 2026

“Todos los domingos, en el bajo puente, seguiremos hasta que haya la posibilidad de que se escuchen nuestras demandas. Ahí estaremos. Vemos que se están intensificando las acciones de represión, entonces, estaremos tomando precisas para ver cómo nos protegemos”, sentenció Lara.

Y es que, durante la “Mega Reta”, se desplegó un operativo con elementos de Seguridad Ciudadana para reabrir el paso en los carriles del Anillo Periférico, cerca de la calle Zapote.

A 74 días para que suene el silbatazo inicial en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026, mismo que se disputará en el Estadio Azteca, los manifestantes advirtieron que se coordinarán para tomar acción el próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana inicie su camino mundialista ante Sudáfrica.

“Estamos pensando coordinarnos con diferentes colectivos que también han llamado para manifestarse ese día”, concluyó la representante de la Asamblea.