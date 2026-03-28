—rival de México— sufrió un duro revés de cara a la Copa Mundial 2026, al ser goleada en un partido de preparación realizado en Inglaterra por Costa de Marfil (0-4).

Con el Mundial a nada de ser inaugurado, las selecciones que ya conocen a sus rivales para la competencia se alistan con combinados similares para darse una idea a lo que se van a enfrentar en el máximo torneo de la FIFA.

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En el caso de los coreanos, se toparon con pared al recibir una dura derrota frente a los marfileños. Cabe recordar que Sudáfrica también será uno de sus obstáculos en el Grupo A.

El entrenador coreano mandó a lo mejor que tiene, excepto a Son Heung-Min, quien se quedó en la banca de inicio. En todo momento, los Tigres fueron ampliamente superados en el terreno de juego por los africanos.

Evann Guessand (35’), Simon Adingra (45+1’), Martial Godo (62’) y Wilfried Singo (90+3’), fueron los verdugos de Corea, que ahora buscará reponerse contra Austria el martes.

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