En vísperas del Día de Muertos, la Ciudad de México no olvida que —en aproximadamente ocho meses— la Copa del Mundo encenderá al Estadio Azteca, donde se celebrará el partido inaugural de la fiesta deportiva.

Como parte de las celebraciones previas al Mundial de 2026, la alcaldía de Coyoacán inauguró su característica Gran Ofrenda Monumental, bajo la temática del balompié internacional y mexicano.

En el pórtico del Palacio de Cortés, ubicado en el Jardín Hidalgo del Centro de Coyoacán, la ofrenda rinde homenaje a figuras como Antonio “Tota” Carbajal, Diego Armando Maradona, Ignacio Trelles, Pablo Larios, Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, Ferenc Puskás y Johan Cruyff.

La ofrenda estará disponible del 28 de octubre al 9 de noviembre, donde —de acuerdo al alcalde Giovani Gutiérrez— se espera la visita de un millón de personas.

¿Cuándo empezará el Mundial de 2026?

Será hasta el próximo 11 de junio de 2026 cuando la Copa del Mundo inicie sus celebraciones en el Coloso de Santa Úrsula.

