La Selección de Irak se encuentra a pocos días de disputar uno de los partidos más importantes de su historia, al buscar en Monterrey su boleto a la Copa del Mundo de 2026.

La escuadra iraquí, que recorrió miles de kilómetros para llegar a México, enfrentará a Bolivia por ese ansiado pase mundialista. Desde su arribo a territorio azteca, el equipo ha trabajado en su adaptación de cara al compromiso de este martes.

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Conforme se acerca el momento del silbatazo inicial, el conjunto iraquí ha compartido en redes sociales diversas postales del recibimiento que ha tenido por parte de la afición mexicana, dejando en claro que cuenta con un respaldo inesperado en tierras regiomontanas.

En una de sus publicaciones más recientes, la selección presumió imágenes de personas luciendo camisetas de Irak, agradeciendo el acompañamiento y el apoyo brindado al equipo, que en días previos se volvió tendencia debido a las complicaciones que enfrentó para llegar al duelo de repechaje.

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“En cada rincón de Monterrey… Irak está presente. Una sola camiseta… una historia de patria”, se lee en la publicación, que rápidamente recibió mensajes de apoyo de seguidores mexicanos, quienes desearon éxito al combinado iraquí en su decisivo compromiso.