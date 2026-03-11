El mundo del futbol enfrenta un nuevo revés a escasos meses del arranque del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, anunció que la selección varonil no asistirá al torneo, argumentando que las condiciones de seguridad y políticas no lo permiten debido al conflicto armado que azota a su país.

La declaración surge tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, que resultaron en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y provocaron una escalada bélica con graves consecuencias humanas.

¿Qué fue lo que dijo el ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali?

“Dado que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no hay condiciones en las que podamos participar en el Mundial en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán y que se nos impusieron dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos fueron asesinados", fueron las palabras del directivo iraní.

"Por lo tanto, definitivamente, no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, agregó.

Aunque la decisión aún no se ha formalizado ante la FIFA, representa un impacto significativo en el Grupo G, donde Irán comparte zona con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

Todos los encuentros del equipo persa estaban programados en sedes de Estados Unidos, lo que agrava las tensiones diplomáticas y de seguridad.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha tratado de intervenir para mitigar el conflicto. Tras una conversación con Donald Trump, Infantino destacó que el mandatario estadounidense reafirmó su apertura.

“Durante nuestra conversación, el presidente Trump ha reiterado que el equipo iraní es bienvenido, sin duda, para disputar el torneo en Estados Unidos”, dijo.

La ausencia de Irán podría activar mecanismos de reemplazo en el torneo, que contará con 48 selecciones por primera vez.

El Mundial inicia en junio en el Estadio Azteca, y la incertidumbre geopolítica añade un capítulo inesperado a la justa más importante del futbol mundial.