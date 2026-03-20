Federico Chiesa fue convocado por Italia por primera vez en casi dos años para disputar el repechaje del Mundial, con la Azzurra desesperada por evitar perderse una tercera edición consecutiva.

El delantero de Liverpool figuró en la lista de 28 jugadores que el seleccionador Gennaro Gattuso anunció el viernes.

Italia, cuatro veces campeona del mundo, necesita vencer primero a Irlanda del Norte el jueves en Bérgamo y luego a Gales o Bosnia y Herzegovina como visitante, cinco días después, para evitar pasar al menos 16 años sin disputar un partido en la cita cumbre del futbol.

Italia quedó eliminada en la repesca por Suecia rumbo al Mundial de 2018 y por Macedonia del Norte en 2022.

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Lista de convocados de Italia

Arqueros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).

Defensores: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).

Volantes: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).

Delanteros: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).