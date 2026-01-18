México vivirá en 2026 su tercera Copa del Mundo de la FIFA como anfitrión, un evento que le permitirá al país tener los ojos del planeta durante más de un mes.

Con la oportunidad de que la cancha del Estadio Azteca reciba la inauguración con el juego entre México y Sudáfrica, y tras darse a conocer el calendario completo de partidos, volvieron a surgir en redes sociales las palabras de Diego Armando Maradona sobre el estatus de sede del país azteca para el torneo de la FIFA.

Fue en 2018 cuando el argentino, quien levantó el trofeo en 1986, arremetió contra la organización del torneo por elegir a México, Estados Unidos y Canadá para albergar la edición de 2026, asegurando que la afición mexicana y su futbol no lo merecían.

“Acá sale ganando México cuando no se lo merece, porque en realidad México gana dos partidos, llegan los mexicanos a Brasil o Alemania, como me tocó a mí, ¡pumba, fuera!”, expresó en su programa De la mano del 10, en Telesur.

Maradona también se refirió a Canadá y Estados Unidos, recordando la poca cultura que tienen sobre el deporte y la manera en que han intentado modificar todo.

“Los canadienses serán buenos esquiadores, todo lo que quieran. Los americanos quisieron hacer, ¿se acuerda?, cuatro tiempos de 25 por la publicidad; 100 minutos teníamos que jugar”, sentenció.