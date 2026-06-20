La historia de los duelos más importantes de la Copa del Mundo en México

Monterrey se prepara para vivir una noche que quedará grabada en la memoria del futbol mundial.

El Estadio Monterrey será el escenario de un duelo histórico entre Túnez y Japón, dos selecciones urgidas de triunfo que, además de disputar puntos vitales en la fase de grupos, protagonizarán el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo.

Más allá de lo que está en juego en la tabla, el encuentro estará envuelto en un ambiente de auténtica celebración. Las aficiones de ambas naciones prometen teñir las gradas de color y pasión, conscientes de que serán testigos de un momento irrepetible.

El Gigante de Acero será una de las sedes de México para el Mundial 2026. FOTO: IMAGO7

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Así, en suelo mexicano, el balón no solo rodará por tres puntos, sino por un lugar en la historia. Una vez más, México se posiciona en el centro del futbol internacional, siendo testigo y protagonista de una noche que unirá culturas, emociones y el espíritu global que define a la Copa del Mundo.

La relación de México con la Copa del Mundo se remonta a los orígenes mismos del torneo. El Tricolor tuvo el honor de disputar el partido inaugural de la primera justa mundialista el 13 de julio de 1930 en Uruguay, convirtiéndose en uno de los protagonistas fundacionales de la historia del futbol internacional.

En aquella jornada histórica, la Selección Mexicana cayó (4-1) ante Francia, en un duelo que más allá del resultado, marcó el inicio de un vínculo duradero entre el país y la máxima competencia del balompié mundial.

En 1986, México volvió a quedar marcado en la historia de la Copa del Mundo al ser escenario de otro momento emblemático. En la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla se disputó el partido número 400 del torneo, un duelo de alta intensidad entre Argentina y Uruguay correspondiente a los octavos de final.

El encuentro se resolvió con un ajustado (1-0) a favor de los argentinos, gracias al gol de Pedro Pablo Pasculli al minuto 42, en un choque que quedó grabado como uno de los capítulos más significativos de aquella edición.

Con estos antecedentes, México vuelve a colocarse como protagonista en la historia de la FIFA, ahora a la espera de albergar un partido que, incluso antes de comenzar, ya tiene asegurado su lugar en los libros del futbol mundial.