Malas noticias para los aficionados mexicanos. Los extremos de la selección española Lamine Yamal y Nico Williams, se encuentran en proceso de recuperación de lesiones musculares, y son baja para el amistoso de este lunes contra Perú, por lo que ninguno viajará a la ciudad de Puebla, sede del encuentro.

Sin embargo, Luis de la Fuente, el director técnico del equipo, cuenta con el resto de efectivos disponibles para el choque en el estadio Cuauhtémoc, el último de preparación antes del debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde del 15 de junio.

Estadio Cuauhtémoc Foto: Imago7

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Lamine Yamal y Nico Williams tampoco disputaron el amistoso del pasado jueves contra Irak en el estadio Riazor de A Coruña y permanecerán ahora en el campo base de Chattanooga para continuar con su proceso de recuperación.

El extremo del Barcelona se lesionó el pasado 22 de abril, en el duelo contra el Celta de la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports; el del Athletic padeció una dolencia muscular el 10 de mayo, contra el Valencia; y el de Osasuna se lesionó en el tramo final del curso liguero.

No se han entrenado con el grupo en toda la concentración de España, iniciada el pasado 30 de mayo.