La Copa Mundial 2026 de la FIFA será la primera en la historia con 48 selecciones participantes en vías de hacerla más inclusiva. Pero incluso con 16 lugares adicionales, hubo equipos que encontraron la manera de quedarse fuera de la fiesta.

Con las eliminatorias en todas las confederaciones terminadas, existen ya 42 naciones confirmadas para el Mundial del 2026. Las seis restantes se disputarán durante en el repechaje tanto de UEFA como el intercontinental que se jugarán en la Fecha FIFA de marzo del 2026 en distintas sedes, incluidas Guadalajara y Monterrey.

Hay un puñado de equipos con gran historia y que vivieron buenos años hace no mucho tiempo que están completamente fuera de la Copa Mundial 2026. Selecciones con gran presencia en sus respectivos torneos continentales o de zona lograron quedar fuera de la Copa del Mundo más grande de la historia en términos de participantes.

Equipos como Camerún, Chile, Costa Rica, Honduras, Nigeria y Serbia no lograron superar las eliminatorias mundialistas. En una mesa aparte se encuentran equipos como Chequia, Dinamarca, Italia, Polonia y Suecia que aún no están completamente descartadas de jugar la Copa Mundial del 2026 ya que aún tienen el repechaje de su lado para entrar a la fiesta más grande del futbol.

¿Cómo funciona el repechaje?

De los seis lugares que aún están disponibles para el Mundial 2026, cuatro los tiene la UEFA y el par restante pertenece al repechaje intercontinental. En la Fecha FIFA de marzo se disputarán los boletos en sistemas que resultan un tanto complejos.

En la UEFA se disputarán los siguientes duelos:

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia y Herzegovina

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

Dinamarca vs Macedonia del Norte

Chequia vs Irlanda

Estos duelos se disputarán el 26 de marzo, los ocho equipos que avancen jugarán un partido más por su respectivo lugar el 31 de marzo, otorgando así los cuatro boletos europeos.

Estos serán los duelos del repechaje intercontinental:

Nueva Caledonia vs Jamaica

GANADOR (Nueva Caledonia vs Jamaica) vs Congo

Bolivia vs Surinam

GANADOR (Bolivia vs Surinam) vs Iraq

Los ganadores del duelo definitivo se quedarán con el par de lugares correspondientes al repechaje intercontinental.