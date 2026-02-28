En junio de 2024, el Estadio Azteca comenzó una importante remodelación con miras a la Copa del Mundo 2026.

En aquel momento, los tiempos parecían suficientes para su modernización.

Hoy, el tiempo parece agotarse y el Coloso de Santa Úrsula sigue sin ilusionar a muchos aficionados. En un mes, abrirá sus puertas de nueva cuenta, para el compromiso entre México y Portugal, pero la realidad es que el gran objetivo es llegar en óptimas condiciones a la inauguración del Mundial.

Caminar por fuera del hoy llamado Estadio Banorte es hacerlo entre calles sin pavimentar, nubes gigantes de polvo, trabajadores bajo el intenso calor, cascajo que parece obstáculo para todo aquel que rodee la periferia del recinto.

Así lucen las inmediaciones del Estadio Azteca a unos días del partido entre México y Portugal. FOTO: Fernanda Rojas | EL UNIVERSAL

Los vecinos tienen poco y nada de ilusión por la Copa del Mundo 2026. Aquellos que venden entre semana y en los días de partido, ya fueron notificados de que no podrán hacerlo durante la justa, situación que los enfada.

¿Qué dicen los vendedores que trabajan cerca del Estadio Azteca?

“Llevo años guardando carros, ella vendiendo aquí [quesadillas]. Es dinero que nos ayuda para el día a día, y que no nos dejen hacer nada, la verdad no nos da ilusión”, dijo a EL UNIVERSAL Deportes una vecina, junto a su amiga.

El tiempo se agota. La visita de Cristiano Ronaldo y Portugal al Azteca ilusiona a la afición, pero no a los colonos, quienes aseguran “se sienten en zona de guerra”.