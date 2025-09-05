Muchos dan por hecho que el Mundial 2026 será el último en la carrera de Lionel Messi, quien intentará refrendar el título que consiguieron de manera dramática en Qatar 2022.

Argentina clasificó a la Copa del Mundo con mucha antelación, por lo que en los últimos partidos de la eliminatoria de Conmebol ya no se juegan nada. Ayer fue el último partido en casa del ‘10’ en casa.

¿Messi no jugará el Mundial 2026?

Lionel Messi tuvo una emotiva despedida ante su gente el jueves por la noche cuando se enfrentaron a Venezuela en juego eliminatorio. Este partido marcó el adiós de La Pulga como seleccionado jugando en su país y lo hizo con un doblete.

Luego de que concluyó el partido, todos buscaron una declaración del jugador del Inter Miami. Más de uno quedó helado, debido a que Leo no aseguró su participación en el Mundial 2026.

"Debo ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo. Hay que ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo.

"No es algo que me guste, que quiero ni que estoy esperando, pero va pasando el tiempo, ya son muchos años y bueno, a veces me siento bien, a veces no tan bien y depende mucho de eso", comentó Leo Messi.

Messi ya no jugará el último partido de la eliminatoria con Argentina y regresó a Miami. Foto: Imago7

Lo que sí quiso dejar claro Messi es el hecho de que en caso de que esté el próximo año en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, será la última en su carrera, debido a que a sus 38 ya no le dará el físico para buscar una más.

"Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido. Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí", finalizó.