Con un subcampeonato (Rusia 2018) y un tercer lugar (Qatar 2022) en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo, la selección de Croacia se presenta en Norteamérica 2026 con la ilusión de, finalmente, alcanzar la gloria.

Hoy los croatas debutan, en este Mundial, enfrentándose a Inglaterra en el estadio Dallas y Luka Modric, su capitán y principal figura, se comprometió a que intentarán tener otra participación histórica.

“Hemos tenido resultados fenomenales para ser un país pequeño. Nuestras expectativas son altas y vamos a demostrar de lo que somos capaces. Podemos prometer que vamos a dejar la vida, la plantilla está lista y está muy unida”, aseveró.

Acerca de que se le ha negado conquistar el campeonato mundial, el Mago de Zadar aseguró que no se siente decepcionado, sino que está agradecido por todo lo que ha vivido con su selección.

“El futbol no le debe nada a nadie; obviamente, tengo mis sueños y estoy con muchas ganas de ser campeón, pero quiero disfrutar mi quinto Mundial, que es una experiencia fenomenal y que ni en mis medio es sueños soñé. Estoy orgulloso de todo lo que he logrado en mi carrera”, se sinceró.

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“Será un jugador clave para México” 🇲🇽



Luka Modric valora la velocidad y capacidad de Santiago Giménez para marcar y considera que será importante para el Tri en la Copa 2026 🗣️ pic.twitter.com/4oVnXwiCXq — De10Sports (@De10Sports) June 17, 2026

Sobre el duelo ante los Tres Leones, la leyenda del Real Madrid expresó que no serán nada fáciles de derrotar porque que cuentan con la suficiente experiencia para salir avantes.

“Será un partido duro, tienen jugadores fantásticos, pero ya nos hemos enfrentado con grandes rivales y tenemos la confianza. También nosotros somos vistos con respeto y queremos ofrecer nuestra mejor actuación y representar a Croacia lo mejor posible como lo hemos hecho en los últimos años”, manifestó.

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Luka Modric en conferencia de prensa, previo al debut de Croacia en el Mundial de 2026 - Foto: AP

De igual forma, destacó que están “listos para el partido” contra Inglaterra, pero aclaró que solamente se trata de la primera jornada, por lo que prefieren tomarlo con calma antes de pensar a futuro.

“Todos los partidos son importantes y especiales, pero el resultado de mañana (hoy) no debería significar nada, mañana (hoy) no se decide nuestro destino, pero el resultado es importante para nuestra confianza. Nuestra mente está ir a partido a partido”, aseguró Luka Modric antes del debut de Croacia en el Mundial 2026.