La selección de Austria derrotó por 3-1 a la debutante Jordania en el último partido de la jornada del Mundial de 2026, este martes en Santa Clara, muy cerca de San Francisco.

Los europeos se impusieron con tantos de Romano Schmid (20'), un autogol de Yazan Al-Arab (76') y otro de penal convertido por el veterano Marko Arnautovic (90+12'), mientras que por los jordanos descontó Ali Olwan (50').

Con esta victoria, Austria iguala a Argentina en lo alto de la clasificación del Grupo J, luego de que la Albiceleste, en el inicio de su intento de reconquistar el título logrado hace cuatro años en Qatar, derrotase por 3-0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi.

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