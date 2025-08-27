La selección brasileña bajo la dirección del técnico italiano Carlo Ancelotti se prepara intensamente para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Con el objetivo de conquistar el título, la Canarinha enfrentará una serie de partidos amistosos clave en los próximos meses, pero la presencia de una de sus máximas estrellas, Neymar Jr., sigue siendo una incógnita.

Ancelotti fue claro al señalar que el delantero deberá estar al 100 por cietno físicamente para formar parte del equipo.

Lee también: Jorge Campos revela quién ha sido el mejor portero que ha tenido la Selección Mexicana

En una reciente rueda de prensa, el entrenador explicó que Neymar quedó fuera de la convocatoria para los duelos de eliminatorias contra Chile y Bolivia en septiembre debido a un edema en una pierna, reportado por su club, el Santos.

¿Qué fue lo que dijo Carlo Ancelotti sobre Neymar Jr.?

“Neymar no está porque tuvo un problema en la última semana. Pero no necesitamos probarlo. Todo el mundo lo conoce, desde la comisión técnica hasta los hinchas. Como todos los demás, tendrá que estar en buena condición física para ayudar a la selección y hacer las cosas bien en el Mundial”, afirmó Ancelotti.

El delantero de 32 años no ha jugado con Brasil desde octubre de 2023, cuando una grave lesión de rodilla durante un partido contra Uruguay por las eliminatorias lo dejó fuera de acción.

Su regreso al Santos había generado optimismo, ya que en recientes encuentros mostró destellos de su calidad característica. Sin embargo, esta nueva molestia física ha vuelto a encender las alarmas sobre su estado de cara al Mundial.

Ancelotti subrayó que la condición física será un factor determinante para todos los jugadores, sin excepciones.

“La lista definitiva solo la daremos después de los últimos partidos. Cualquiera puede lesionarse. La parte física será fundamental y, para estar en la selección, hay que estar al 100 por ciento”, recalcó.

Además, destacó la alta competencia en todas las posiciones del equipo, asegurando que no habrá preferencias: “Si un jugador no está al 100 por ciento, puedo, sin problemas, llamar a otro”.

Brasil se enfrentará en octubre a Corea del Sur en Seúl, liderada por Son Heung-min, y a Japón en Tokio, en partidos amistosos que servirán para afinar detalles rumbo al Mundial.

En 2022, la Canarinha venció a ambos equipos en encuentros similares, con Neymar marcando desde el punto penal en ambas ocasiones.

Estos antecedentes refuerzan la expectativa sobre su posible regreso, pero Ancelotti insiste en que la prioridad es la salud y el rendimiento.

Con una lista preliminar de hasta 52 jugadores en mente, el técnico italiano planea evaluar cuidadosamente a cada candidato antes de definir el plantel final. Mientras tanto, Neymar enfrenta el desafío de recuperar su mejor forma física para convencer a Ancelotti y asegurar su lugar en el sueño mundialista de Brasil.