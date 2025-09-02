El Mundial 2026 será el primero que se dispute con 48 selecciones, lo que significa más partidos para los aficionados disfruten del torneo. Con el final de las eliminatorias muy cerca, se van definiendo a los invitados.

Conmebol concluirá su clasificatorio en esta Fecha FIFA, por lo que se conocerán a los combinados que tendrán su lugar seguro y los que todavía tendrán que afrontar el Repechaje; mismo caso para las demás confederaciones.

Lee también Selección Mexicana: las 10 increíbles fallas que eran goles cantados en los Mundiales

¿Cómo se reparten los boletos para el Mundial 2026?

México, Estados Unidos y Canadá ya tenían seguro su participación en la Copa del Mundo debido a que son anfitriones. Hasta el momento, hay 13 selecciones que también obtuvieron ya su boleto a la justa.

Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur, Australia, Brasil y Ecuador fueron levantando la mano después de ser los mejores en sus respectivas eliminatorias.

No obstante, hay naciones que pese a que no lograron estar entre los primeros lugares de su clasificatorio, podrán apelas a la posibilidad de acceder al Repechaje, que será su última carta para estar en el Mundial.

Concacaf tiene tres boletos directos y un par para la Repesca. Cabe destacar que la última etapa de la eliminatoria recién comenzó, donde habrá tres grupos y los líderes avanzan directo; los dos mejores segundos lugares van a Repechaje.

En Asia poseen ocho pases directos y una Repesca; África obtuvo nueve boletos y únicamente un Repechaje; Conmebol seis directos y uno más buscará acceder en un partido de promoción.

Oceanía cuenta con pase directo y medio boleto. UEFA es la única confederación que tiene 16 pases al Mundial de manera directa y ninguna de sus selecciones aspira al Repechaje.

Cabe destacar que todo parece indicar que al menos par de esos partidos de Repechaje se jugarán en México, específicamente en Guadalajara y Monterrey, que servirán de ensayo previo a la Copa del Mundo.

Así se reparten los boletos y el Repechaje