La fase de eliminación directa del Mundial 2026 ya tiene su primer enfrentamiento definido para los Cuartos de Final.

Marruecos y Francia aseguraron su lugar entre los ocho mejores equipos del torneo después de superar con autoridad sus respectivos compromisos de octavos de final este sábado 4 de julio.

Ambas selecciones ahora volverán a verse las caras en un duelo con antecedentes recientes y con un boleto a las semifinales en disputa.

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El conjunto marroquí abrió la jornada con una contundente victoria de 3-0 sobre Canadá en Houston.

Azzedine Ounahi encabezó el triunfo con un doblete que marcó el rumbo del encuentro y confirmó el gran momento del representante africano. Con este resultado, Marruecos logró clasificarse por segunda Copa del Mundo consecutiva a los cuartos de final, un hecho histórico que reafirma el crecimiento del equipo dentro de la élite del futbol internacional.

La escuadra dirigida por Mohamed Ouahbi mantiene la inercia que comenzó en Qatar 2022, donde alcanzó las semifinales y firmó la mejor actuación de una selección africana en la historia del torneo. Ahora, los Leones del Atlas buscarán dar un paso más frente a uno de los grandes favoritos para conquistar el título.

Horas después, Francia consiguió una sufrida victoria por 1-0 sobre Paraguay en Filadelfia. El conjunto sudamericano presentó una sólida defensa durante gran parte del partido, pero un penal al minuto 70 permitió que Kylian Mbappé marcara el único tanto del encuentro y asegurara el pase de los Bleus a la siguiente ronda.

¿Cuál es el primer partido confirmado de cuartos de final en la Copa del Mundo?

El primer partido confirmado de los cuartos de final enfrentará a Marruecos y Francia el próximo jueves en el Estadio de Boston.

El compromiso también representará una revancha para los africanos, quienes cayeron ante los franceses en las semifinales de Qatar 2022. Ahora, ambos equipos buscarán escribir un nuevo capítulo en una rivalidad que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la Copa del Mundo 2026.