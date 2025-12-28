A medida que nos acercamos al Mundial 2026, que arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, la cuenta regresiva se siente más intensa que nunca.

En diciembre de 2025, con menos de seis meses por delante, el planeta entero parece vibrar con la anticipación de lo que será la justa mundialista más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos distribuidos en Canadá, México y Estados Unidos.

Las sedes mexicanas son el Estadio Ciudad de México, que acogerá cinco encuentros incluyendo el partido inaugural; el Estadio Guadalajara, con cuatro duelos de fase de grupos; y el Estadio Monterrey, también con cuatro, uno de ellos en dieciseisavos de final.

¿Cuáles son los partidos del Mundial qué se jugarán en las tres sedes mexicanas?

El Estadio Azteca hará historia al recibir su tercer Mundial, siendo el único en lograrlo. Ahí se disputará el inaugural el jueves 11 de junio de 2026: México vs. Sudáfrica (Grupo A) a las 13:00 horas (centro de México).

Otros partidos en esta sede incluyen Uzbekistán vs. Colombia (17 de junio, Grupo K, 20:00 h), Clasificado de la UEFA vs. México (24 de junio, Grupo A, 19:00 h), un dieciseisavos (30 de junio, Partido 79, a las 19:00 horas) y un octavos de final (5 de julio, Partido 92. a las 18:00 horas).

En Guadalajara, los cuatro encuentros serán de fase de grupos: Corea del Sur vs. Clasificado UEFA (11 de junio, Grupo A, 20:00 h), México vs. Corea del Sur (18 de junio, Grupo A, 19:00 h), Colombia vs. Clasificado del Repechaje Intercontinental (23 de junio, Grupo K, 20:00 h). Pero el que parece uno de los partidos más atractivos, además del del Tri, es el Uruguay vs. España (26 de junio, Grupo H, 18:00 h).

Monterrey recibirá: Clasificado de UEFA vs. Túnez (14 de junio, Grupo F, 20:00 h), Túnez vs. Japón (20 de junio, Grupo F, 22:00 h), Sudáfrica vs. Corea del Sur (24 de junio, Grupo A, 19:00 h) y un dieciseisavos (29 de junio, Partido 75, a las 19:00 horas).

Estos partidos destacan la relevancia de México en el torneo, con el Tri jugando principalmente en casa durante la fase inicial.