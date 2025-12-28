Christian Pulisic está en camino de tener la mejor temporada de su carrera, en una temporada que concluirá con un Mundial en casa para Estados Unidos.

El destacado jugador estadounidense anotó el gol de apertura para el AC Milan en una victoria por 3-0 sobre el Hellas Verona en la Serie A el domingo, elevando su total a 10 goles y dos asistencias en 15 partidos en todas las competiciones con los Rossoneri.

La victoria mantuvo al Milan a un punto del líder de la Serie A, el Inter de Milán, que ganó 1-0 en casa del Atalanta. El campeón defensor, el Napoli, que venció 2-0 a la Cremonese, se mantuvo dos puntos atrás en el tercer puesto.

El Milan de Massimiliano Allegri no pierde en la Serie A desde que cayó ante la Cremonese en el juego inaugural de la temporada en agosto. Este fue el último encuentro de los Rossoneri en 2025.

¿Cómo fue el gol anotado por Christian Pulisic?

Pulisic estuvo en el lugar y momento adecuados para rematar de volea a corta distancia en el tiempo de compensación de la primera mitad, tras un tiro de esquina del croata Luka Modric que fue peinado por el francés Adrien Rabiot.

PULISIC, SIEMPRE PULISIC 🇺🇸



Nuevo gol del estadounidense ante la mirada de Franco Baresi en las gradas.



Ocho goles para el jugador del Milan en la temporada.

Después del descanso, Christopher Nkunku convirtió un penalti para su primer gol en la Serie A y luego añadió otro cuatro minutos después al rematar el rebote de un disparo de Modric que el portero desvió al poste.

La temporada pasada, su mejor hasta ahora, Pulisic produjo 17 goles y 12 asistencias en 50 partidos.

En total, Pulisic ha estado involucrado en 50 anotaciones (31 goles y 19 asistencias) desde que se unió al Milan para la temporada 2023-24. En el mismo período, solo el argentino Lautaro Martínez del rival Inter ha estado involucrado en más, con 54.

El equipo de Estados Unidos contará con ese tipo de producción de Pulisic ante sus fanáticos locales para el Mundial del 11 de junio al 19 de julio, que también será coanfitrión junto con Canadá y México.