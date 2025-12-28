La aventura de Aaron Ramsey en el futbol mexicano no duró ni cuatros meses y terminó como menos se esperaba.

El volante galés se convirtió en el refuerzo bomba de los Pumas a principios de julio, pero regresó a su país a finales de octubre.

El capitán de la Selección de Gales apenas sumó 235 minutos a lo largo de seis partidos que disputó con la camiseta auriazul, durante el Apertura 2025.

El exjugador del Arsenal de la Premier League y de la Juventus de la Serie A debutó con el Club Universidad Nacional hasta la sexta jornada del torneo porque no estaba listo al 100% físicamente.

A pesar de que no estaba cumpliendo con las expectativas, Aaron Ramsey todavía tenía contrato con los Pumas porque lo todo indicaba que, en su segundo torneo, tendría la posibilidad de mejorar su rendimiento.

Sin embargo, el canterano del Cardiff City vivió una mala experiencia, durante su estancia en nuestro país, que provocó que tomara la drástica decisión de volver a Gales.

De manera sorpresiva, el centrocampista británico abandonó a la escuadra auriazul y regresó, con su familia, a su país.

Aunque, después de algunas semanas, el propio futbolista decidió salir a dar la versión de la situación, a través de sus redes sociales.

“Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y una decepción. Por lo tanto, no tuve opción más que regresar a Gales”, aseguró en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe resaltar que, hasta el momento, los Pumas no han compartido ninguna información sobre la salida de Aaron Ramsey.

Aaron Ramsey apareció en una foto con indumentaria de los Pumas. FOTO: ESPECIAL

Recientemente, luego de toda la polémica que se generó por lo que vivió con su contrato, el histórico jugador del Reino Unido reapareció en sus redes con la indumentaria del Club Universidad Nacional.

El volante compartió una fotografía en que la fue etiquetado y aparece posando con una playera del equipo auriazul en un campo de golf.

De inmediato, la imagen comenzó a circular en las redes sociales y, por supuesto, provocó un sinfín de comentarios, sobre todo por su controversial salida de México.

Cabe aclarar que se desconoce si la fotografía es actual o fue tomada hace tiempo y únicamente sirvió para felicitar a las personas que aparecen junto a él.

