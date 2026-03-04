Mundial 2026: ¿Cuánto cuestan los boletos para los repechajes mundialistas en México?

Faltan apenas 100 días para el inicio del Mundial 2026 y la emoción crece con los repechajes intercontinentales que entregan dos de las últimas plazas disponibles.

México vuelve a ser protagonista al albergar estos encuentros decisivos en dos de sus estadios más modernos: el Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey.

En la casa de las Chivas, la FIFA programó una llave que enfrenta a Jamaica contra Nueva Caledonia el jueves 26 de marzo.

El ganador de ese partido se medirá en la definición contra la República Democrática del Congo el martes 31 de marzo.

Este cruce promete intensidad, ya que cualquiera de estas selecciones podría convertirse en la sorpresa del torneo de 48 equipos.

Por su parte, el Gigante de Acero recibe la otra serie. Bolivia y Surinam abren la eliminatoria el 26 de marzo, mientras que el vencedor se enfrentará a Irak el 31 de marzo por el boleto restante.

Irak llega con aspiraciones altas tras una sólida eliminatoria asiática, y Bolivia busca repetir hazañas pasadas en mundiales.

Estos repechajes representan la última oportunidad para que selecciones de diferentes confederaciones accedan al Mundial que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá.

La elección de sedes mexicanas facilita la logística y permite que aficionados locales y de los países participantes llenen las gradas en duelos de eliminación directa con formato de semifinal y final por llave.

¿Cuánto cuestan los boletos para los repechajes mundialistas en México?

Los precios anunciados resultan especialmente atractivos para el público. Las entradas para los partidos iniciales del 26 de marzo cuestan 200 pesos, mientras que los boletos para las finales del 31 de marzo, donde se definen las plazas mundialistas, tienen un valor de 300 pesos.

Estas tarifas contrastan notablemente con los costos del Mundial principal y abren la puerta a una gran afluencia de aficionados que quieran vivir de cerca la definición de dos cupos.