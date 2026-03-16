Uno de los objetos de colección más queridos por los aficionados cuando se efectúa una Copa del Mundo, es sin duda el álbum. En el caso de la edición de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, Panini ya confirmó la fecha de lanzamiento del mismo.

Para esta ocasión, el álbum tendrá por última vez a figuras legendarias como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Neymar, entre otros.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen estadísticas determinantes en Mundiales / Foto: Especiales

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¿Cuándo sale el álbum del Mundial?

De acuerdo con la información de Panini en sus redes sociales, la fecha de preventa de este nuevo álbum del Mundial será el miércoles 1 de abril, justo un día después de las finales del repechaje para definir a los últimos clasificados.

Además, gracias al nuevo formato de 48 países participantes, se espera que sea el ejemplar con más figuritas de la historia, antes clasificaban sólo 32 equipos, es decir, para este año son 16 naciones más.

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Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar

La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya casi está aquí, celebrando el evento de fútbol más grande del mundo con una colección como ninguna otra pic.twitter.com/f0fWMH5tNG — Panini Sport México (@PaniniSportMx) March 16, 2026

¿Cuánto costará el álbum del Mundial 2026?

Aunque no se han expuesto los costos de manera oficial, informes y comparaciones con ediciones pasadas pueden dar una idea de las aproximaciones que tendrá:

Álbum de tapa blanda: 80-100 pesos mexicanos

Álbum de tapa dura: 350-400 pesos mexicanos

Sobres: 20-26 pesos mexicanos