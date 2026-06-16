Tal vez, en el México vs Portugal se dio el último recordatorio de la afición tricolor hacia su equipo, antes del Mundial de 2026. Cansados de pésimas exhibiciones y malos resultados, se hicieron sentir con abucheos y rechiflas.

Tres meses después, la conexión entre afición y equipo es una totalmente diferente. La Selección Mexicana debutó en la Copa del Mundo con victoria sobre Sudáfrica y en lo que va del año no han perdido en nueve partidos.

La reconciliación es real y el recibimiento que tuvieron en Guadalajara lo confirma. Poco más de mil aficionados esperaron por el Tricolor en su hotel de concentración y desataron una gran fiesta.

Lee también Vozinha, el héroe de Cabo Verde que frenó a España y pidió guantes mexicanos para todo un país

Cánticos, pirotecnia, humo de color, niños, adultos. Un ambiente familiar que mostró lo que podría ser el ambiente siguiente jueves en el partido entre México y Corea del Sur en el estadio Guadalajara.

El camión llegó, pero sólo muy pocos pudieron ver al combinado nacional; sin embargo, no claudicaron y fueron pacientes. Su única petición era poder ver un poco de los futbolistas a las afueras del hotel.

Lee también Tim Payne, el jugador viral del Mundial 2026 ficha por club grande de América

Y su deseo se cumplió. Cerca de las 21:00 horas los futbolistas salieron para poder agradecer el apoyo de los incontables seguidores que aún esperaban con la esperanza de tener una foto o un autógrafo.

Armando González, Julián Quiñones, Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo, fueron de los futbolistas más vitoreados por los fanáticos del Tricolor. El apoyo y la conexión fueron más que reales y ahora el cuadro nacional ya saborea el ambiente mundialista el próximo jueves en la casa del Guadalajara.