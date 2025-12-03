En dos días, las selecciones que formarán parte del Mundial de 2026 conocerán a los rivales contra los que jugarán los partidos de la Fase de Grupos. Esto será el próximo viernes, 5 de diciembre, en Washington, donde incluso se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum conozca por primera vez en persona a Donald Trump.

Para definir la Fase de Grupos, la FIFA utilizará cuatro bombos. En cada uno de ellos, se distribuirán los nombres de doce países participantes. Esto, conforme al ranking que dejó la última Fecha FIFA de noviembre.

Los anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— estarán en el primer bombo, junto con las nueve mejores selecciones en el ranking. Y el resto de los bombos se distribuirá conforme al mismo listado:

Bombo 1

México, Canadá, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Ganador del Repechaje Intercontinental A, Ganador del Repechaje Intercontinental B, Ganador de Repechaje UEFA A, Ganador de Repechaje UEFA B, Ganador de Repechaje UEFA C y Ganador de Repechaje UEFA D.

Con este formato, lo que busca la FIFA es promover una mayor competitividad.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el sorteo del Mundial de 2026?

Viernes, 5 de diciembre

Hora: 10:45 de la mañana (tiempo del centro de México).

10:45 de la mañana (tiempo del centro de México). Transmisión: ViX, Canal 5, Canal 7 y el servicio de streaming FIFA+.

