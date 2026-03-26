El Repechaje Mundialista en Guadalajara comienza este jueves 26 de marzo, con un duelo imperdible entre dos selecciones que sueñan con hacer historia.

Nueva Caledonia y Jamaica se enfrentan hoy sobre la chanca del estadio Akron, con el único objetivo de superar el primer partido de la Repesca para estar más cerca de ser el invitado número 47 a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La selección de Oceanía es consciente de que no parte como favorita, al ubicarse en la posición 150 del Ranking de la FIFA y al contar con una plantilla de jugadores semiprofesionales, pero tiene el deseo de clasificar al primer Mundial de su historia.

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Por tal motivo, ante todos los pronósticos, tratará de imponerse a su rival para estar a 90 minutos de lograr la hazaña y cumplir el anhelo de los poco más de 270 habitantes que integran este pequeño territorio francés.

Por su parte, los Reggae Boyz saben que tienen el favoritismo en este duelo del Repechaje Mundialista, pero no piensan confiarse ante Nueva Caledonia porque su reto principal es regresar a una Copa del Mundo luego de 28 años.

La representante de Concacaf ocupa el puesto número 70 del Ranking de la FIFA, e decir, está muy alejada de su oponente, pero lo respeta y no lo demerita porque cualquier error lo regresaría a casa con una enorme desilusión.

La única ocasión que Jamaica disputó una justa mundialista fue en Francia 1998, por lo que quiere es estar de vuelta para demostrar cuánto ha crecido en los últimos años.

Con la experiencia de la mayoría de sus futbolistas y con el ánimo de toda la isla caribeña, los jamaicanos tienen una oportunidad increíble esta noche; ya después, tendrán que pensar en el próximo rival.

Nueva Caledonia y Jamaica miden fuerzas hoy en el estadio Akron, que recibirá por primera vez un partido oficial de la FIFA, así que servirá como prueba para conocer si la casa de las Chivas está preparada para recibir a la Copa del Mundo.

El ganador del Repechaje Mundialista en Guadalajara avanzará al duelo definitivo, donde ya está instalada República Democrática del Congo, la representante de África.

Las dos selecciones están a 180 minutos de cumplir el sueño de estar en el Mundial de Norteamérica 2026 y tratarán de hacer su máximo esfuerzo para conseguirlo. Hoy, tienen su primera gran prueba y no piensan en fallar.

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