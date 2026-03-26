La noche del miércoles, las calles de Monterrey fueron inundadas por una marea verde de aficionados bolivianos que se acercaron al hotel de concentración de la selección de Bolivia para apoyar a su equipo en la antesala del partido contra Surinam por el repechaje mundialista.

Sin embargo, había una aficionada que destacó entre todos, al estar presente gracias al Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

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Tan sólo con siete años, Agustina López Ríos ya es una estrella del futbol en Bolivia, al menos en redes sociales.

En Monterrey, durante el banderazo en apoyo a la selección, la pequeña llamó la atención de los presentes al realizar dominadas con gran técnica y control del balón.

¿Cuál fue el mensaje de la pequeña para el presidente de Bolivia?

En exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, mencionó que está “agradecida con el presidente de Bolivia, él nos dio el boleto para venir a ver el repechaje de la Selección Boliviana. Fue por mis tiktoks”.

En su país, ella se desempeña como portera, pero su manejo del balón con los pies es destacable.

Luciendo una camiseta alternativa de “La Verde”, recibió las firmas de Carlos Lampe, Miguel Terceros, y el entrenador Óscar Villegas.

Aunque está acompañada por su padre, reconoció que “extraño a mi familia y estoy muy agradecida con Dios por darme esta oportunidad de estar en Monterrey. Es mi sueño conocer a toda la selección boliviana”.