Quizás Mert Müldür no entendió lo que dijo Miguel Almirón. Sea por la barrera del lenguaje. O por el incesante ruido que se escuchó en el Estadio Bahía de San Francisco. Sin embargo, el defensa de la selección de Turquía tuvo una certeza: Almirón se cubrió la boca con la mano para dedicarle unas palabras. Inmediatamente le notificó al árbitro Iván Barton que, tras una revisión en el VAR, determinó tarjeta roja para el futbolista paraguayo bajo la “Ley Prestianni”.

Paraguay cerró la segunda jornada de la Fase de Grupos con diez jugadores, después de la expulsión de Miguel Almirón. Aún así, los dirigidos por Gustavo Alfaro resistieron y se adueñaron de la victoria (0-1) ante Turquía. El sueño mundialista de la “Ay-Yıldızlılar” llegó a su fin. Y con este resultado, Estados Unidos amarró el liderato del Grupo D.

Lee también Brasil se impone por goleada a Haití y recupera el buen ánimo en el Mundial 2026

Lo cierto es que la ilusión de “La Albirroja” se encendió desde el primer minuto del partido. El mediocampista Matías Galarza remató con la izquierda desde fuera del área, gracias a una asistencia de Julio Enciso, para concederle a Paraguay la victoria. Este fue el primer gol de “La Albirroja” en el partido, y el segundo en la Copa del Mundo de 2026 después de la goleada (4-1) que sufrió ante Estados Unidos en el arranque del torneo.

La anotación fue rápida, pero también la tarjeta amarilla que recibió el propio Matías Galarza por una jugada peligrosa. Todo esto ocurrió en los primeros cuatro minutos del partido. Entre remates llegó el tiempo agregado, donde Miguel Almirón escribió historia, pero no de la forma que él esperaba: estrenó la “Ley Prestianni” en la justa mundialista.

Originalmente se le bautizó como la “Ley Vinicius-Prestianni” por un incidente que ocurrió en la Champions League, durante un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Benfica. En aquel encuentro, el brasileño Vinícius Júnior denunció que el argentino Gianluca Prestianni lo agredió verbalmente con la boca cubierta.

La normativa nació a partir de este altercado para combatir las agresiones que no pueden ser detectadas tan fácilmente, impulsada por la International Football Association Board (IFAB) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El partido fue sufrido para Paraguay, pero dio fruto. En la tercera jornada de la Fase de Grupos, “La Albirroja” jugará contra Australia para pelear por el segundo lugar del Grupo D. Y Turquía, ya sin esperanzas, se despedirá del torneo de la FIFA ante el anfitrión Estados Unidos.