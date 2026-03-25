La selección de Portugal ya se encuentra en Cancún para encarar sus próximos compromisos internacionales, y uno de los momentos más destacados en su llegada fue el cálido recibimiento a Paulinho, delantero del Toluca, quien volvió a una convocatoria tras una larga ausencia.

El atacante luso no formaba parte del combinado nacional desde noviembre de 2020, por lo que su regreso ha generado entusiasmo entre sus compañeros.

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¿Cómo fue la bienvenida para Paulinho de parte de sus compañeros de selección?

A través de redes sociales, el equipo compartió un video donde se observa cómo cada uno de los jugadores se acerca a saludarlo y darle la bienvenida.

“¡Ahora, todos juntos! Bienvenido de nuevo, Paulinho”, escribió la selección portuguesa en su cuenta oficial.

La presencia del delantero en esta convocatoria no resulta sorpresiva si se toma en cuenta su destacado rendimiento en la Liga MX.

Desde su llegada al futbol mexicano, Paulinho se ha consolidado como uno de los jugadores más efectivos frente al arco.

Portugal se medirá ante México en un partido especial que marcará la reinauguración del Estadio Azteca, ahora bajo el nombre de Estadio Banorte.

El buen estado anímico y futbolístico de Paulinho podría abrirle la puerta para sumar minutos, especialmente en el duelo ante México.