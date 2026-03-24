En menos de 80 días, el balón comenzará a rodar en la Copa del Mundo de 2026, durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El jueves 11 de junio, en punto de las 13:00 horas, el Tricolor y los Bafana Bafana disputarán el primer juego del Mundial de Norteamérica.

Mientras ese día llega, el equipo de Javier Aguirre continúa su preparación para llegar de la mejor forma a la justa mundialista.

El objetivo del equipo del Vasco es conseguir llegar al ansiado quinto partido, sobre todo, porque será la tercera ocasión que nuestro país reciba el torneo de selecciones más importante de la FIFA.

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En los próximos días, el Tri estará enfrentando a Portugal en el estadio Azteca, en duelo amistoso que servirá para medir su verdadero nivel.

Como es habitual, con la fecha de su presentación tan cercana, las noticias alrededor de la Selección Mexicana salen a diario.

En esta ocasión, el equipo nacional se robó los reflectores porque ya cuenta con su "himno" para la próxima Copa del Mundo.

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Grupo Frontera, una banda de regional mexicano, hizo estallar las redes sociales al lanzar la canción que le creó al Tri para el siguiente Mundial.

A través de las cuentas oficiales de la agrupación, de la Selección Mexicana y de la plataforma de música que es patrocinadora, publicaron un video para promocionar "la rola que se armó" para la escuadra de Javier Aguirre.

En el posteo de Instagram, aparecen, además de los integrantes del grupo, jugadores como Johan Vásquez, Armando González, Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Alexis Vega, Erik Lira, Guillermo Martínez, entre otros.

También se puede observar a la mascota oficial de la Selección Mexicana bailando mientras suena el nuevo tema, así como el camión que traslada, cotidianamente, a los futbolistas.

Cabe resaltar que, después de Portugal, México se enfrentará a Bélgica en el Soldier Field de Chicago el martes 31 de marzo, en su segundo duelo amistoso para esta Fecha FIFA.

Luego, Javier Aguirre y sus dirigidos jugarán contra Ghana, Australia y Serbia, que serán sus últimos encuentros antes de debutar en el Mundial de 2026.