Álvaro Fidalgo, centrocampista español nacionalizado mexicano, cumplió este martes su primer entrenamiento con el Tri, que se prepara para jugar este sábado un partido amistoso contra la Selección de Portugal.

"Ya me dieron la bienvenida con dos o tres pataditas... Es broma. Todo ha ido muy bien", declaró el jugador del Real Betis al final del entrenamiento de la Selección Mexicana.

Fidalgo, de 28 años, se convirtió en elegible para jugar con México en febrero pasado.

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Fidalgo se formó en la cantera del Real Madrid y durante su paso por México se convirtió en ídolo del club América, con el que ganó tres títulos de Liga.

Durante la sesión de hoy Alexis Vega, jugador del campeón Toluca, que acaba de recuperarse de una lesión en la rodilla, trabajó junto con sus compañeros.

Los dirigidos por Javier Aguirre se entrenaron en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol.

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El Tri se medirá este sábado contra la selección de Portugal en la reapertura del estadio Azteca.

La Selección de Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, no contará con Cristiano Ronaldo, su estrella principal, por algunas molestias musculares.

Tras el partido contra Portugal, la Selección Mexicana viajará a Estados Unidos para enfrentarse con Bélgica este martes en el Soldier Field de Chicago (Illinois).