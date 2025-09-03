La emoción por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Norteamérica, comienza a tomar forma con el anuncio de la primera fase de preventa de entradas, que arrancará el próximo 10 de septiembre.

Este momento marcará el inicio oficial de la cuenta regresiva para el torneo, que promete traer grandes emociones para los aficionados del balompié, con 104 partidos distribuidos en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

Los fanáticos al futbol de todo el mundo tendrán la oportunidad de asegurar su lugar en este evento a través del Sorteo de Preventa Visa, una iniciativa impulsada por el Socio Oficial de Tecnología de Pago de la FIFA.

¿Cómo hay que registrarse para participar en el sorteo de preventa de boletos?

Para participar, los interesados deben registrarse en fifa.com/tickets y crear un FIFA ID, si aún no lo han hecho. Este paso es esencial para recibir notificaciones sobre las fechas de venta y los detalles del proceso.

El sorteo estará abierto desde las las 11:00 ET (17:00 CET) del miércoles 10 de septiembre y cerrará a las 11:00 ET (17:00 CET) del viernes 19 de septiembre.

¿Hay algún tipo de requisito para participar?

Los participantes no necesitan realizar compras para inscribirse, pero deben ser mayores de 18 años y cumplir con las Reglas Oficiales del Sorteo de Preventa Visa, disponibles en el sitio oficial.

La selección será aleatoria, y los afortunados recibirán un correo electrónico a partir del 29 de septiembre con instrucciones para comprar sus entradas, con plazos a partir del 1 de octubre, sujeto a disponibilidad.

La FIFA compartió información sobre la primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026. FOTO: Especial

“A solo diez meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, nos entusiasma lanzar la primera fase de venta de entradas para el torneo. Esto marca un hito trascendental en la preparación para este evento histórico, y esperamos que millones de aficionados nos acompañen en Norteamérica el próximo junio”, dijo Heimo Schirgi, Director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La preventa incluye entradas individuales para los 104 partidos, así como paquetes específicos por sede o equipo, con precios que buscan ser accesibles. Las entradas para la fase de grupos comienzan en 60 dólares, mientras que los asientos más exclusivos para la final, programada para el 19 de julio de 2026, alcanzan los 6 mil 730 dólares.

Debido a la alta demanda esperada, la FIFA ha optado por un sistema de ventas por fases. Aquellos que no sean seleccionados en el sorteo de Visa o que deseen adquirir más entradas podrán participar en las siguientes fases, que comenzarán en octubre de 2025.