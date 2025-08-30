El Soldier Field vibraba con la energía de la ceremonia inaugural del Mundial de Estados Unidos, el primero en un país donde el futbol aún buscaba su lugar.

Más de 60 mil espectadores y millones de televidentes aguardaban un espectáculo que fusionara el brillo de Hollywood con la pasión del balompié.

Una de las estrellas principales era Diana Ross, ícono de la música estadounidense y exvocalista de The Supremes, cuya actuación prometía ser el punto culminante.

Sin embargo, un penal fallido la convirtió en protagonista de uno de los 'osos' más memorables en la historia de los mundiales.

¿Cómo fue el 'oso' protagonizado por Diana Ross en la inauguración del Mundial de 1994?

Ross, vestida con un llamativo traje rojo y zapatillas blancas, interpretó “I’m Coming Out” con su carisma habitual, acompañada de bailarines y una coreografía vibrante.

El momento clave llegó cuando debía patear un penal a cinco metros del arco, diseñado para que la pelota entrara y el arco se partiera en dos, simbolizando un clímax espectacular.

Pero el disparo de Ross salió desviado, pasando dos metros por fuera del palo derecho. A pesar del error, el arco se abrió como estaba planeado, el portero se tendió por un costado y al público en un instante de sorpresa.

La reacción fue diversa: los estadounidenses, poco familiarizados con el futbol, apenas notaron el fallo, mientras que los aficionados extranjeros presentes en el estadio intercambiaron sonrisas.

Ross miró brevemente a un lado, como evaluando el momento, antes de continuar con su actuación. El show prosiguió con éxitos como “Why Do Fools Fall in Love” y “Ain’t No Mountain High Enough”.

El 'blooper', aunque fue notorio, no opacó la grandiosidad de la ceremonia, que marcó el inicio del Mundial de 1994, donde la Selección Mexicana fue eliminada en los Octavos de Final luego de los desastrozos penaltis ante Bulgaria.

Años después, el incidente se convirtió en una anécdota muy recordada, junto con otros acontecimientos memorables como el doping de Maradona o el penal fallado por Baggio.