Después de una intensa jornada en el Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026, se definieron a las selecciones que juegan por los últimos boletos para el torneo de naciones de la FIFA.

Polonia, Kosovo, Italia, Dinamarca, Bosnia-Herzegovina, Chequia, Turquía y Suecia son las ocho selecciones que están a la caza de los cuatro pases restantes para la Copa del Mundo.

Turquía firmó su participación en las "finales" al imponerse 1-0 a Rumania en los 90 minutos reglamentarios. Los turcos encontraron la victoria con el gol de Kenan Yildiz de la Juventus.

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Chequia sufrió frente a Irlanda en lo que fue un partido de alta tensión. Los checos e irlandeses empataron 2-2, gracias a la anotación del defensor Ladislav Krejci Li que mandó el partido al alargue. Después de media hora de futbol gratis, el empate prevaleció y en los penaltis "Los Leones" se impusieron 4-3 a los visitantes.

Dinamarca no tuvo ningún problema para conseguir el pase, pues golearon 4-0 a Macedonia del Norte para acercarse un poco más al Mundial de 2026.

Polonio vino de atrás para seguir en la lucha por el boleto. Los polacos lo perdían 1-0 al 42, pero su respuesta llegó hasta el minuto 63 gracias a la anotación de Robert Lewandowski. Para sellar el juego apareció Piotr Zielinski al minuto 73.

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Kosovo consiguió un milagro al imponerse 3-4 frente Eslovaquia en el partido de más goles de esta fecha de UEFA. Los eslovacos quisieron encontrar el descuento en los minutos finales del encuentro, pero se quedaron cortos.

Suecia fue liderada por un extraordinario Viktor Gyokeres, quien se encargó de anotar los tres goles de la victoria.

Otro partido cardíaco fue el Gales contra Bosnia y Herzegovina, que terminó 1-1 en los noventa minutos para definirse desde los 11 pasos. En la tanda de penaltis, los bosnios derrotaron 2-4 a los galeses para meterse a la siguiente ronda.

Así se jugará el Repechaje de la UEFA para el Mundial 2026