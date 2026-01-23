Roberto Martínez elogia a Cristiano Ronaldo como ejemplo en Portugal rumbo al Mundial 2026

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, elogió el liderazgo y la actitud de Cristiano Ronaldo, a quien calificó como "ejemplo" dentro del grupo.

En una entrevista concedida a Radio Nacional de España (RNE), el técnico subrayó cómo el astro portugués aceptó "el desafío" de una nueva etapa bajo su mando desde su llegada en 2023, de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Qué dijo el entrenador de Portugal sobre Cristiano Ronaldo?

"Empezar de cero es importante cuando alguien llega como seleccionador. Se ha creado un ambiente muy positivo y todos los jugadores han aceptado el desafío. Cristiano (Ronaldo) ha sido un ejemplo. Es un jugador ya no de banda, sino finalizador", resaltó Martínez durante la conversación.

El exentrenador de Bélgica, que llevó a ese combinado al tercer puesto en el Mundial de Rusia 2018, se mostró sorprendido por la "calidad" del plantel portugués actual.

"Es un vestuario con una generación de futbolistas espectaculares. Mi trabajo es no estropear el ingrediente base, la calidad del futbolista portugués", afirmó, al tiempo que alabó "la cadena de formación del futbolista portugués" como "ejemplar".

Aunque Portugal nunca ha conquistado un Mundial —sí ganó la Eurocopa 2016 y las Ligas de Naciones en 2019 y 2025—, Martínez confía en las opciones del equipo.

Destacó "el momento de forma, los jugadores y la ilusión" como factores que los convierten en "candidatos para ganar", diferenciando entre candidato y favorito.

Sobre España, líder del ranking FIFA y campeona mundial en 2010, tuvo palabras de reconocimiento al considerarla una de las favoritas al título, entre "las ocho que ya han ganado".

Finalmente, al ser consultado por la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, Martínez fue contundente: "Es el futbol moderno". Añadió que no le gusta que los entrenadores no tengan tiempo para trabajar y que en clubes de alta exigencia "no hay margen de error y no se espera que haya paciencia".