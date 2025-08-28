En septiembre, la Selección Mexicana verá acción con dos encuentros amistosos que le servirán como preparación para el verdadero reto: la Copa del Mundo que tendrá como hogares a México, Canadá y Estados Unidos en el verano de 2026.

El combinado nacional se enfrentará ante Japón y Corea del Sur. Para estos compromisos, el estratega Javier Aguirre escogió a veinticinco elementos. Este es su listado, donde destaca el regreso de Hirving "Chucky" Lozano y la ausencia de Guillermo Ochoa.

Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Moreno

Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Moreno Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Rodrigo Huescas, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, Juan Sánchez Purata y Jesús Orozco.

Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Rodrigo Huescas, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, Juan Sánchez Purata y Jesús Orozco. Medios: Gilberto Mora, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Erik Lira, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda.

Gilberto Mora, Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Erik Lira, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda. Delanteros: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, César Huerta, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Germán Berterame, Hirving Lozano y Diego Lainez.

Por un lado, el encuentro ante Japón se disputará en la cancha del Oakland Coliseum. Mientras que el duelo contra el equipo surcoreano se jugará en el Geodis Park, ambos recintos de territorio estadounidense.

Con el contexto presente, éstas son las fechas y los horarios para los compromisos amistosos del Tricolor.

¡Mes patrio y juega nuestra Selección! 🇲🇽



Enfrentaremos a dos grandes rivales asiáticos. La lista de convocados por Javier Aguirre está definida. 📋✅#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️

— Selección Nacional (@miseleccionmx) August 28, 2025

¿Cuándo serán los próximos partidos amistosos de la Selección Mexicana?

Sábado, 6 de septiembre

México vs Japón | 20:00 (tiempo del centro de México) | Partido amistoso | Transmisión por la señal de TUDN.

Martes, 9 de septiembre

México vs Corea del Sur | 19:00 (tiempo del centro de México) | Partido amistoso | Transmisión por la señal de TUDN.

