Antes de que la Selección Mexicana se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026, el combinado nacional disputará una serie de partidos amistosos que le servirán de preparación para la justa mundialista.

En medio de la incertidumbre, el Tricolor hila seis compromisos sin conocer la victoria. El último partido que jugó este año fue contra Paraguay, donde sufrió una derrota que sirvió como golpe de realidad.

Rumbo al Mundial de 2026, los dirigidos por Javier Aguirre abrirán el año con duelos amistosos: a finales de enero se enfrentarán a Panamá y Bolivia. Mientras que, en febrero, jugarán contra Islandia.

En marzo se disputará el esperado encuentro contra Portugal, donde Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en territorio mexicano. Asimismo, el Tricolor jugará otro partido amistoso contra Bélgica.

Lee también Henry Martín irá con la Selección Mexicana al Mundial 2026; así lo asegura histórico jugador del América

Jugadores de la Selección Mexicana se reúnen antes de un partido amistoso por Fecha FIFA. FOTO: Imago7

¿Qué partidos jugará la Selección Mexicana en enero?

Jueves, 22 de enero

Panamá vs México | 20:00 (tiempo del centro de México) | Estadio Rommel Fernández.

Domingo, 25 de enero

Bolivia vs México | 13:00 (tiempo del centro de México) | Estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera Costas.

Lee también Guillermo Ochoa sueña con un lugar en el Mundial 2026: estos son los cinco mejores momentos de 'Memo' con el Tri en Copas del Mundo