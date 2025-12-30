Antes de que la se enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026, el combinado nacional disputará una serie de partidos amistosos que le servirán de preparación para la justa mundialista.

En medio de la incertidumbre, el Tricolor hila seis compromisos sin conocer la victoria. El último partido que jugó este año fue contra Paraguay, donde sufrió una derrota que sirvió como golpe de realidad.

Rumbo al Mundial de 2026, los dirigidos por Javier Aguirre abrirán el año con duelos amistosos: a finales de enero se enfrentarán a Panamá y Bolivia. Mientras que, en febrero, jugarán contra Islandia.

En marzo se disputará el esperado encuentro contra Portugal, donde Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en territorio mexicano. Asimismo, el Tricolor jugará otro partido amistoso contra Bélgica.

Jugadores de la Selección Mexicana se reúnen antes de un partido amistoso por Fecha FIFA. FOTO: Imago7
¿Qué partidos jugará la Selección Mexicana en enero?

Jueves, 22 de enero

  • Panamá vs México | 20:00 (tiempo del centro de México) | Estadio Rommel Fernández.

Domingo, 25 de enero

  • Bolivia vs México | 13:00 (tiempo del centro de México) | Estadio "Tahuichi" Ramón Aguilera Costas.

Javier Aguirre durante una conferencia con la Selección Mexicana. FOTO: IMAGO7
