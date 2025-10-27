A 227 días de distancia para que suene el silbatazo inicial en la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana aún no tiene definido quién será el portero titular en el primer partido. Incluso, tampoco tiene seguros a los guardametas suplentes.

Si bien Luis Ángel Malagón se había instalado como la primera opción, la realidad es que sus últimas actuaciones han dejado más dudas que certezas al interior del Tri. El segundo al mando sería Raúl Rangel, portero de Chivas, pero incluso él no tiene garantizado su lugar en el Mundial, lo que le abre las puertas a otras figuras del futbol mexicano.

¿QUÉ PORTEROS PELEAN POR UN LUGAR EN EL MUNDIAL 2026?

Otras figuras como el legendario Guillermo Ochoa, que apunta a su sexto Mundial, alzan la mano para ser considerados por Javier Aguirre en la convocatoria, aunque el Vasco ha declarado en reiteradas ocasiones que no regalará oportunidades.

Carlos Acevedo, portero de Santos Laguna, también sueña con un llamado para el Mundial.

Finalmente, Carlos Moreno, guardameta del Pachuca, reveló en los últimos días que mantiene vivo su sueño de ir a la justa veraniega para defender al Tri, no sólo como portero de reserva, también como titular.

