Alexis Vega se asentaba como una de las bases de la Selección Mexicana a siete meses de la Copa del Mundo de 2026. Ahora, el jugador del Toluca encendió las alarmas luego de salir de cambio por lesión en el partido ante Pachuca, de la Jornada 15 del Apertura 2025.

El atacante de los Diablos Rojos se tiró al césped en el minuto 70, luego de sentir una molestia en el muslo. Tras no poder seguir, fue sustituido y generó muchas dudas sobre su continuidad futbolística en el futuro cercano.

Al finalizar el partido que terminó en empate (2-2), su entrenador, Antonio 'Turco' Mohamed, salió a hablar en conferencia de prensa sobre la situación física de Vega, en lo que fue un pronóstico poco alentador.

¿Qué le pasó a Alexis Vega?

“Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él, de la cancha sintética, venía lesionado de la rodilla, sacó líquido y, para proteger la pierna, tuvo un tema muscular”, explicó el técnico, lo que hizo notar que su jugador ya arrastraba molestias.

Además, el estratega argentino confirmó que el seleccionado racional se perderá lo que resta del torneo. “Así que lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo, pero ya esperemos esté bien para la Liguilla. Es una baja importante, obviamente, pero bueno, así es esto”.

Aunque el panorama no es bueno para el equipo de la Liga MX, todo indica que, si nada empeora, Alexis Vega podría jugar en Mundial de 2026 completamente recuperado. Habrá que ver si hay novedades en los próximos días sobre esta cuestión muscular.

