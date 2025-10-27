El gran momento que vive Armando 'la Hormiga' González con las Chivas es innegable, registra cinco goles en los últimos tres partidos del Apertura 2025, e incluso ha sonado de inmediato como candidato para la Selección Mexicana de Javier Aguirre.

La gota que derramó el vaso fue el 'hat trick' en el Clásico Tapatío. El delantero de 22 años de edad, marcó al minuto 10, 20' y 51', en la goleada del Rebaño 4-1 sobre los rojinegros del Atlas.

Armando González llegó a siete goles en el Apertura 2025. FOTO: Imago7

Lee también Dani Alves se convierte en predicador cristiano tras 14 meses de prisión: "Yo hice un pacto con Dios"

Ante la buena racha que encara González, muchos aseguran, ya sea en redes sociales o en los debates en los medios de comunicación, que esto se debe a los aspectos que la Hormiga ha aprendido de Javier Hernández.

Muchos otros dicen que no es así, y le atribuyen el 100% del mérito al propio Armando. Aunque, con un reciente video que salió en redes sociales, se muestra a Chicharito aconsejándolo y motivándolo en las instalaciones del equipo rojiblanco.

Video de Chicharito Hernández y la Hormiga González

En el video publicado en X, donde respondía al comentario de que el mérito era puramente de la Hormiga, un usuario muestra la manera en la que Javier ha influenciado en la carrera del joven mexicano en esta etapa que comparten en Chivas.

Armando siempre ha dicho que la persona que más le ayuda es Javier y se nota, desde que subieron a la Hormiga, Chicharito es quien está con él y le apoya en todo, seguro le está enseñando todo lo que sabe. Acá un vídeo de la unión entre estos dos.pic.twitter.com/0j8aIlOwsp https://t.co/DKKAMgzbCp — Jorgx! 17 veces (@JorgEVERYONE) October 26, 2025

Lee también La vez que Teo González evitó que México hiciera el ridículo en el Mundial de 1986