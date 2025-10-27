Hace un par de años, Dani Alves ostentaba el título del futbolista con más campeonatos ganados en la historia. Hoy, su vida ha dado un giro de 180 grados, luego de vivir un episodio sumamente oscuro con temas legales.

El brasileño, que jugó en clubes como Barcelona, París Saint-Germain, Juventus, y el Liga MX con los Pumas, ha dejado atrás los reflectores que le dio el futbol y se enfocará en predicar la fe cristiana.

Dani Alves con Pumas FOTO: Imago7
¿Qué pasó con Dani Alves?

El ex lateral derecho fue acusado de agresión sexual en diciembre de 2022, y fue condenado por 14 meses en prisión preventiva.

Ahora, en unos recientes videos que circularon con fuerza en redes sociales, se puede apreciar que Dani Alves ha optado por iniciar de cero, y reconstruir su vida desde la fe. Pues apreció con un discurso que se enfoca en la espiritualidad y el propósito divino.

De acuerdo con información cerca al jugador, este repentino cambio vino porque durante su sentencia, Alves hizo un pacto con Dios. Y de acuerdo con las palabras del propio exfutbolista, fue en medio de la tormenta que encontró refugio espiritual, y ahora se siente llamado a compartir ese mensaje con otros.

Como se puede ver, su presencia en la inglesa fue tomada con suma importancia por todos los asistentes. Aparece tomando del micrófono, dando el testimonio y se ve en los gestos de su rostro que busca ser un hombre nuevo.

