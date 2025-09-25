Este domingo, la Selección Mexicana Sub 20 hará su presentación en el Mundial de Chile, y será contra Brasil. Una gran prueba para un joven Tricolor que ha levantado muchas expectativas.

Andrés Lillini, director deportivo de Selecciones Menores, ve justificadas las esperanzas de trascender, por la calidad, madurez y experiencia de los 21 jugadores elegidos por Eduardo Arce.

¿Qué dijo Andrés Lillini sobre el papel que hará el Tri Sub 20 en el Mundial de Chile?

“Se puede soñar, sí... Claro. Las expectativas son elevadas, porque ellos mismos han marcado esto que estamos buscando. Es una generación muy privilegiada por la Regla de Menores, en su comienzo, pero han jugado por el talento que tienen. Sus entrenadores los han elegido hasta en Liguillas”, declaró el argentino.

Sin embargo, Lillini deja algo claro en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes. Se niega a medir su éxito con base en el resultado final de la participación.

“Las expectativas no deben ser eso de que el éxito solamente se mide con el éxito. El éxito de estos chicos es que todo lo que han cultivado lo pongan de manifiesto en estos partidos. Nosotros nos planteamos estar dentro de los ocho mejores del mundo”, agregó.

#Sub20 | ¡Ya estamos en Chile 🇨🇱!



Incondicionales, se viene el inicio y nuestro debut en el Mundial de la categoría el próximo domingo.⚽️

¡Toca prepararnos A FULL! 👊#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/X21cU1cBbh — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 25, 2025

El directivo de categorías inferiores destaca la experiencia de este combinado nacional y entiende que las ilusiones en estos jóvenes sean altas.

“Hay chicos que se han consolidado, piezas importantes en la Primera División, y eso hace crearnos ilusiones, porque estábamos comparando con Selecciones Sub-20 pasadas y nunca habían tenido tantos minutos en Primera División. Eso los hace muy completos”, concluyó.