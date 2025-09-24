La Selección Mexicana Sub 20 está a punto de debutar en la Copa Mundial de la categoría de la FIFA 2025, y lo hará enfrentando un reto mayúsculo contra Brasil, pentacampeón de la competencia.

El encuentro se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre en el emblemático Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Ñuñoa, Chile.

Bajo la dirección de Eduardo Arce, México buscará comenzar con el pie derecho en un torneo donde históricamente ha tenido momentos de gloria, pero también desafíos pendientes.

El Tricolor llega con una generación talentosa, liderada por jugadores como Gilberto Mora, quien ya ha sido convocado a la Selección Mayor, además de Elías Montiel y Obed Vargas, jóvenes con experiencia en el futbol de Primera División.

Este equipo combina frescura y calidad, con la misión de superar el bache de no haber clasificado al Mundial Sub-20 de Argentina 2023.

Históricamente, México ha dejado huella en el torneo. En la primera edición, celebrada en Túnez 1977, el Tricolor alcanzó un memorable segundo lugar, cayendo en la final ante la extinta Unión Soviética.

Más recientemente, en Colombia 2011, México conquistó el tercer puesto al vencer a Francia, un logro que sigue siendo un referente para las nuevas generaciones.

Ahora, con una plantilla renovada, el equipo de Arce tiene la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del futbol mexicano.

Brasil, por su parte, es una potencia en la categoría y promete un duelo intenso.

La afición espera que esta generación pueda emular o superar los logros del pasado y avanzar lejos en el Mundial.

¿Cuándo y dónde ver el debut de la Selección Mexicana en el Mundial Sub 20 de Chile 2025?

El debut de México contra Brasil será transmitido en vivo el domingo 28 de septiembre a las 17:00 horas (centro de México) por Canal 9, TUDN y ViX Premium, asegurando que los aficionados no se pierdan este emocionante arranque en la Copa Mundial Sub-20.